+ 7 928 446 13 33
Перевод документов в Сочи - изображение логотипа
Заказать перевод онлайн

Перевод документов в Сочи

Бюро переводов Сочи «ЛОГОС» — это перевод документов в Сочи:

  • профессионально;
  • качественно;
  • быстро.

Мы выполняем письменные переводы текстов любого уровня сложности, любых типов документов (юридических. экономических, медицинских, технических) с нотариальным заверением. Оказываем комплексную миграционную помощь. Осуществляем апостилирование документов (легализацию документов)

Подробнее об услугах

Услуги бюро переводов "ЛОГОС"

Переводы документов

Профессиональные, письменные переводы документов любых типов и уровней сложности с нотариальным заверением

Заказать перевод онлайн

Миграционная помощь

Оформление патентов, трудовых договоров, подготовка документов для сдачи экзаменов (РВП, ВЖ, гражданство РФ)

Подробнее об услуге

Помощь в сдаче экзаменов

Экзамены на РВП (регистрация на временное проживание), ВЖ (вид на жительство), патент и гражданство РФ

Подробнее об услуге

Апостилирование документов

Апостилирование – легализация документа для его последующей подачи в государственные учреждения другой страны

Подробнее об услуге

Перевод паспортов:

Все государства - 1300 рублей. Украина (паспорта и личные документы) - 1200 рублей

Заказать перевод

О компании бюро переводов "ЛОГОС"

Перевод документов в Сочи – услуга, которую оказывает не только наша компания на территории курорта. Но профессионализм, с которым мы выполняем заказы, выгодно отличает нас от конкурентов. В штате компании – только опытные и высококвалифицированные кадры, которые способны решить задачу любого уровня сложности. Каждый специалист подтвердил свою компетентность не только формально (предъявив диплом переводчика), но и практически (имеются отзывы за качественно выполненную работу).

Цель нашей работы – решить проблему быстро и оптимально для Вас!
Срочные переводы в Сочи, которые осуществляются в бюро переводов «ЛОГОС» — это переводы паспартов, дипломов, аттестатов, трудовых книжек, водительских и пенсионных удостоверений, свидетельств о рождении, о браке, медицинских документов, справок с места работы, справок из банка,  любых технических документов. Комплексная миграционная помощь, которая оказывается нашей компанией, включает в себя: и оформление патентов для работы, и подготовку трудовых договоров, и подготовку документов для сдачи экзаменов, а также помощь в подготовке к самим экзаменам.

 Подготовка к экзаменам в нашем бюро производится по категориям: экзамен на РВП, экзамен на патент, экзамен на ВЖ и экзамен на гражданство РФ.  Кроме этого, мы осуществляем апостилирование документов (легализацию документов для их последующей подачи в государственные учреждения другой страны).

Наши сильные стороны:

Подробнее об услугах

Ещё статьи

Свяжитесь с нами

Телефон:

+7 928 446 13 33

Whatsapp:

Перейти в Whatsapp

E-mail:

logostranslation@yandex.ru

• Закажите бесплатную консультацию:
Получить консультацию
• Задайте вопрос:

    Переведите содержание на свой язык