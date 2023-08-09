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Перевод паспортов:
Все государства - 1300 рублей. Украина (паспорта и личные документы) - 1200 рублей
Бюро переводов Сочи «ЛОГОС» — это перевод документов в Сочи:
Мы выполняем письменные переводы текстов любого уровня сложности, любых типов документов (юридических. экономических, медицинских, технических) с нотариальным заверением. Оказываем комплексную миграционную помощь. Осуществляем апостилирование документов (легализацию документов)
Все государства - 1300 рублей. Украина (паспорта и личные документы) - 1200 рублей
Перевод документов в Сочи – услуга, которую оказывает не только наша компания на территории курорта. Но профессионализм, с которым мы выполняем заказы, выгодно отличает нас от конкурентов. В штате компании – только опытные и высококвалифицированные кадры, которые способны решить задачу любого уровня сложности. Каждый специалист подтвердил свою компетентность не только формально (предъявив диплом переводчика), но и практически (имеются отзывы за качественно выполненную работу).
Цель нашей работы – решить проблему быстро и оптимально для Вас!
Срочные переводы в Сочи, которые осуществляются в бюро переводов «ЛОГОС» — это переводы паспартов, дипломов, аттестатов, трудовых книжек, водительских и пенсионных удостоверений, свидетельств о рождении, о браке, медицинских документов, справок с места работы, справок из банка, любых технических документов. Комплексная миграционная помощь, которая оказывается нашей компанией, включает в себя: и оформление патентов для работы, и подготовку трудовых договоров, и подготовку документов для сдачи экзаменов, а также помощь в подготовке к самим экзаменам.
Подготовка к экзаменам в нашем бюро производится по категориям: экзамен на РВП, экзамен на патент, экзамен на ВЖ и экзамен на гражданство РФ. Кроме этого, мы осуществляем апостилирование документов (легализацию документов для их последующей подачи в государственные учреждения другой страны).
Наши сильные стороны:
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