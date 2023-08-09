Перевод документов в Сочи – услуга, которую оказывает не только наша компания на территории курорта. Но профессионализм, с которым мы выполняем заказы, выгодно отличает нас от конкурентов. В штате компании – только опытные и высококвалифицированные кадры, которые способны решить задачу любого уровня сложности. Каждый специалист подтвердил свою компетентность не только формально (предъявив диплом переводчика), но и практически (имеются отзывы за качественно выполненную работу).

Цель нашей работы – решить проблему быстро и оптимально для Вас!

Срочные переводы в Сочи, которые осуществляются в бюро переводов «ЛОГОС» — это переводы паспартов, дипломов, аттестатов, трудовых книжек, водительских и пенсионных удостоверений, свидетельств о рождении, о браке, медицинских документов, справок с места работы, справок из банка, любых технических документов. Комплексная миграционная помощь, которая оказывается нашей компанией, включает в себя: и оформление патентов для работы, и подготовку трудовых договоров, и подготовку документов для сдачи экзаменов, а также помощь в подготовке к самим экзаменам.